Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Президент России Владимир Путин поручил ФСО и Российской академии наук изучить к 15 декабря текущего года возможность расширения археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

Речь идет о восточном направлении (около 50-60 квадратных метров), за пределами обнаруженного здания приказов XVII века. Вопрос о начале работ между БКД и церковью Двенадцати апостолов должен быть решен к 15 марта 2020 года.

Кроме этого российский лидер поручил рассмотреть ранее поступившее предложение археологов разбить еще один раскоп за кремлевской стеной - в промежутке между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов.