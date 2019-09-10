Делающих аборты россиянок в РПЦ сравнили с сорняками, а в школьные педагоги порекомендовали брать исключительно мужчин, ибо женщины «умом коротки». По словам главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия, если бы последние 10 лет женщины не прерывали беременность, в стране было бы на 10 миллионов больше людей.

А чтобы исправить ситуацию не надо ничего менять в экономике и социальных приоритетах, а просто отказаться от просмотра телепрограмм, где артистки рассказывают о своих абортах, да еще хвалятся тем, что ради участия в съемках «убили несколько человек». Таких людей следует изгонять, считает священнослужитель, поскольку, чтобы «вырастить в огороде урожай для начала требуется убрать сорняки», - пишет Лента.ру.

Так же отец Дмитрий заявил, что женщина не должна работать в школах, это не женское дело. В частности, в качестве аргумента он сообщил, что женского рода от слова «педагог» в русском языке нет и вспомнил пословицу «волос длинный — ум короткий». Многие пользователи в сети сразу же обратили внимание на прическу самого священника.