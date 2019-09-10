Автоэкспертов возмутило повышение утилизационного сбора

Минпромторг РФ предлагает повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января будущего года. В легковом сегменте ставка в среднем вырастет на 80% и на 110%, отмечает «Коммерсант».

Автоэксперт Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что последствие такого решения одно — рост цен практически на все автомобили: "Как только повышается ставка на импортные автомобили, отечественный производитель повышает свои цены. Они не умеют пользоваться этим преимуществом. А рынок и без того в тяжелом положении. Сейчас цена на многие авто недосягаема для российских автовладельцев".