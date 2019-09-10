Росгвардия предлагает журналистам на митингах носить опознавательные жилеты. А так же просят обязать представителей масс-медиа не разглашать персональные сведения о нацгвардейцах.

Как сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте России, в частности силовики хотят, чтобы журналисты соблюдали «конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей».

Кроме того, журналистам предлагают "на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии". «Они к чему-то готовятся? И сильно боятся», - комментируют эту новость в Сети.