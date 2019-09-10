Международный день солидарности журналистов — 8 сентября

В этот день ежегодно в разных уголках мира проводят конференции и форумы для журналистов, обсуждаются вопросы безопасности, журналисты разных стран делятся своим опытом. Дата празднования Международного дня солидарности выбрана не случайно — 8 сентября в 1943-м году гитлеровцы казнили чешского журналиста Юлиуса Фучика.

Традиционно в этот день раздаются награды за выдающийся труд и героические свершения в той или иной отрасли информационной деятельности. Журналистам вручаются Международная журналистская премия и Почетная медаль имени Юлиуса Фучика, присуждаемые за прогрессивную профессиональную деятельность, нацеленную на сохранение мира и развитие сотрудничества и единства журналистов.

Эта профессия считается одной из самых интересных и в то же время непростых, а также именно ее почетно называют четвертой властью. Еще древние философы говорили о колоссальной креативной, созидающей силе информации, Логоса, Слова, первоидей, первосмыслов. Ведь кто как ни журналисты — голоса демократии, источники информации.

Свою массовость журнализм набрал после отмены крепостного права и стал на протяжении долгого времени успешно развиваться. В XIX–XX веках во многих странах мира уже появляются профессиональные организации журналистов. На сегодняшний момент современные пресс-клубы — это не только форма объединения журналистов для совместного решения профессиональных проблем, но и канал осуществления влияния государственных органов и корпораций на журналистское сообщество. Так, в Японии насчитывается более 400 пресс-клубов, каждый из которых объединяет от 10 до 300 журналистов.

В России Союз журналистов был основан 13 ноября 1918 года, во время первого съезда советских журналистов. Сегодня Союз журналистов России является одним из крупнейших в Европе.

Средства масс-медиа существовали всегда, а в XXI веке они значительно усовершенствовались: социальные сети, посты, блоги, прямые трансляции, YouTube-каналы. За журналистикой уже давно прочно прикрепилось название «четвертая власть». Этот термин обозначает не только СМИ, но и самих журналистов, а также их влияние, потому что от публикаций и репортажей конкретных специалистов нередко зависят судьбы многих людей, и порой судьбы самих специалистов ставятся под серьезную угрозу. Многие журналисты поплатились жизнью за свою работу: Влад Листьев, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Анастасия Бабурова, Пол Хлебников.

С помощью неравнодушных журналистов люди открыто говорят о своих проблемах и несправедливых ситуациях. Именно журналистика помогает обличить и вывести на чистую воду коррупционеров, восстановить справедливость там, где другими силами это было невозможно и просто помочь.

Отметим, что в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается ежегодно 2 ноября.

Алена БЕЛОВА