Международный день грамотности 8 сентября: почему в России не все хорошо с образованием

Ежегодно с 1967 года международный день грамотности отмечается по всему миру. Однако сам праздник зародился 2 года назад, когда министры образования разных стран (России, США, Франции и других) на Всемирной конференции в Тегеране решили обсудить насущную проблему безграмотности населения планеты. На тот момент почти половина жителей Земли до сих пор оставалась неграмотной.

Грамотность — это уровень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке

В России возникновение грамотности и письменности тесно связано с христианством. Общеизвестно, что братья Кирилл и Мефодий открыли людям азбуку. Но, по мнению историков, письменность славянами использовалась и раньше. Еще Екатерина Великая рассуждала о том, что древние славяне имели свою письменность до христианства и были обучены грамоте в городах и малых поселениях.

«Сперва Аз да Буки, а потом и науки»: первые школы на Руси были открыты в X веке по указу князя Владимира. Он велел «собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное». Причем в древнерусской школе могли обучаться только мальчики. До Петра I главным культурным центром, распространявшим просвещение, являлась церковь. Уроки грамотности преподавали церковнослужители или дьяконы по Псалтири, поэтому тексты были духовными и нравоучительными. Реформы Петра I перевернули всю линию образования: появилась система профессионального образования, в которой обучали будущих капитанов, кораблестроителей, а также преподавателей для иных школ.

В XIX веке развитие грамотности становится продуктивнее только после освобождения Александром II крестьян. Рост грамотного населения в царской России происходил по мере появления в стране новых школ: в 1914 году их насчитывалось порядка 90 тысяч. Однако следствием гражданской войны в 1920-е годы стал рост числа беспризорников и соответственно — увеличение безграмотности среди населения.

Появившаяся в те времена кампания по ликвидации безграмотности (массовое обучение не посещавших школу взрослых и подростков) являлась уникальным и масштабным социальным и образовательным проектом всей истории России. В 1920–1924 годах вышли два издания первого советского массового букваря для взрослых «Долой неграмотность», который открывался известным лозунгом «Мы – не рабы, рабы – не мы».

На сегодняшний день наблюдается рост уровня цифровой грамотности среди россиян

По подсчетам аналитического центра НАФИ, 45% российского населения имеет высокий уровень цифровой грамотности, а это означает, что все больше россиян стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах и пользоваться социальными сетями.

Несмотря на свою довольно богатую историю, на сегодня образование остается недостаточно развитым и, более того, становится все более недоступным, о чем может говорить тот факт, что многие дети по разным причинам не посещают учебные заведения.

Проверить свой уровень грамотности сейчас позволяет интернет: разнообразные онлайн-тесты, сайты, которые выявляют и распознают орфографические ошибки. Мобильные устройства стали сами заменять неправильно написанные слова в режиме Т9. Быть безграмотным — сейчас не модно.

Алена БЕЛОВА