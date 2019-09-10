В руководстве Удмуртии прокомментировали трагическую гибель Разина

Активист движения за сохранение удмуртского языка Альберт Разин совершил самосожжение у здания Госсовета в Ижевске утром 10 сентября. Мужчина принес с собой плакат "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть".



Министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова прокомментировала "НацАкценту" трагическое происшествие в Ижевске: "Я всю сознательную жизнь знала Альберта Алексеевича, это уважаемая личность в истории удмуртского движения. По-человечески случившиеся мне непонятно. Очень больно. Мы все, кто его хорошо знал, сейчас пытаемся понять, что стало спусковым механизмом, что подвигло его на такой поступок. Мы все в смятении".



По словам Бурановой, никаких чрезвычайных ситуаций с языковой политикой в республике в последнее время не возникало, наоборот, на всех уровнях идет активная работа, в том числе над сохранением языка в современных молодежных форматах.



"Когда Альберт Алексеевич приходил, мы общались часами. Он не был человеком короткого слова, всегда очень страстно жестикулировал, любил эпатаж, был по сути человек-трибун. Очень искренний и очень уважаемый. – вспоминает министр. - Он был горячим сторонником идеи возвращения к традициям, к жизни в древнеудмуртской общине. Именно в общинности он видел перспективы и выживание народа, не принимал современные формы, близкие для молодежи. Из-за этого постоянно спорил с более молодыми активистами удмуртского движения, так как не все были согласны, что лучшая перспектива для удмуртов – это поместить их в резервацию", - говорит удмуртский министр.



Последний многочасовой разговор с Альбертом Разиным, говорит Лариса Буранова, состоялся весной, когда активист задумал создать дискуссионный клуб для молодежи:

"Он хотел убедить молодежь вернуться к истокам и традиционному общинному образу жизни. Говорил очень эмоционально, мы вместе наметили организационные моменты, решили, что для встреч клуба предоставим зал заседаний Миннаца, но он, к сожалению, больше не появился, перестал отвечать на звонки. В августе мы хотели пригласить его в оргкомитет праздника "Гербер-2020", он не подходил к телефону. До нас дошла информация, что недавно он ездил в Вавожский район, где будет праздник в следующем году, убеждал местную администрацию, что Гербер должен быть в традиционной манере, безо всяких современных форматов, так как это было в древности".



Руководитель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова также прокомментировала "НацАкценту" трагическую новость из Ижевска.



- Знаю Альберта Разина давно. Он является одним из основоположников удмуртского движения и Общества удмуртской культуры. Имеет много заслуг. Что его подтолкнуло на этот шаг? Не могу сказать. - сообщила Смирнова.



Руководитель Ассамблеи считает, что языковая политика в Удмуртской Республике выстроена грамотно: Удмуртия выгодно отличается от многих других национальных республик именно стабильностью языковой ситуации. Удмуртский язык изучают в школах, в республике проходит всеобщий диктант на языке, республиканский язык широко представлен в интернете.



