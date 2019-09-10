Эксперты предрекают дальнейший рост стоимости авиабилетов

С начала 2019 года средняя стоимость билета на авиатранспорт экономкласса увеличилась почти на 24%, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Во мнению специалистов, если государство не прекратит сдерживать цены на авиаперелеты, то долги авиакомпаний будут расти все больше. "В пределах 10% рост цен должен был быть давно, но авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40", - отмечают эксперты в эфире НСН.