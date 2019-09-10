Догхантер напал на супружескую пару, которая гуляла со своей собакой

Вчера вечером 44-летний житель Москвы вышел на прогулку вместе с женой и овчаркой. На пути им встретился догхантер, которого возмутило отсутствие намордника на животном и он открыл стрельбу, целясь в собаку и ее хозяина.

Мужчина попытался вступиться за своего питомца, но получил прикладом по голове. К счастью, на месте были очевидцы, которые скрутили стрелка, пока он не наделал еще больших глупостей.

Пострадавшего увезли на скорой, а нападавшего в полицию, правда уже отпустили с административным правонарушением, сообщает канал "Плохие новости".