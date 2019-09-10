Климатолог рассказал о погоде в Москве на осень и начало зимы

Климатолог рассказал москвичам о погоде в столице осенью и в начале зимы. По словам Владимира Семенова, изменения в климате наблюдаются в Москве на протяжении нескольких десятилетий.

Семенов рассказал, что жителей столицы на протяжении всей осени и в начале зимы жителей столицы ждёт тёплая погода. Он подчеркнул, что такие температурные изменения в Москве и области за последние годы уже перестали быть аномалией, передаёт РенТВ.

«Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса», - сказал Семенов.