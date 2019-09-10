"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

Столица Бурятии вышла на улицы после единого дня голосования. Жители недовольны итогами выборов мэра. Они считают, что результаты были сфальсифицированы и настоящим победителем был не единоросс, а коммунист.

На несанкционированном митинге собравшиеся потребовали перевыборов мэра, победившего самовыдвиженца Игоря Шутенкова, и освобождения якутского «шамана-воина» Александра Габышева, который идет пешком в Москву. Депутат народного хурала Бурятии Баир Цыренов пригрозил, что митинг может стать бессрочным и потребовал диалога с администрацией. Но действующая власть решила справиться с проблемой с помощью ОМОНа и начались открытые столкновения.

Цыренов и активист Дмитрий Баиров получили несколько ударов дубинками. Сначала протестующие их отбили, но затем, силовики вытащили депутата из автомобиля, выбив окна. «Люди вооруженные дубинками без форменного обмундирования и в масках в масках разбили окна автомобиля, где сидел депутат, а затем доставили его в отдел полиции», - сообщил помощник депутата Тимур Нимаев, уточнив, что во время задержания коммунист получил травмы.