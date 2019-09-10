Информация о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

Распространенная рядом СМИ информация о том, что в роддоме №4 при Городской клинической больнице (ГКБ) имени Виноградова в Москве якобы произошла вспышка пневмонии, является ложной. К такому выводу пришли сотрудники столичного Роспотребнадзора, которое провели свое расследование.

Как отметили в пресс-службе ведомства, санитарно-эпидемиологическая ситуация в роддоме спокойная. Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в 2019 году в учреждении не зафиксировано.

Родильный дом №4 при ГКБ имени Виноградова является одним из ведущих учреждений столицы в сфере гинекологии, акушерства и неонатологии. За десятилетия работы здесь появились на свет более 300 000 детей – население целого города.

Персонал роддома, работающий совместно с коллегами из ГКБ имени Виноградова, готов оказать помощь женщинам в самых сложных случаях. Для экстренного реагирования в роддоме развернуто отделение детской реанимации, есть отделение выхаживания недоношенных детей. В недалеком будущем вступит в строй неонатальный корпус.