Дикие кабаны помогли открыть сезон трюфелей в Московской области

В Московской области открыли осенний сезон поиска трюфелей. Одним из первых в регионе деликатесный гриб недалеко от Киевского шоссе нашел один из дачников.

Мужчина рассказал, что помогли ему в этом кабаны, которые перерыли землю в лесу в поисках пропитания и подняли на поверхность белый трюфель размером с небольшую картофелину, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Гриб пахнет почти также, как высоко ценящийся в Европе белый трюфель, правда немного слабее. По вкусу он не уступает заграничному деликатесу.