В Москве создан онлайн-реестр прививок

В российской столице сформировали онлайн-реестр прививок, в него внесли данные свыше 1,9 млн детей. Об этом рассказывается в информации, которую распространил сегодня московский департамент здравоохранения.

В пресс-службе ведомства отметили, что со 2 сентября вся информация о профилактических прививках детей поступает в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Москва стала первым регионом РФ, где создали подобную единую электронную базу данных всех прививок из 150 наименований вакцин, которые зарегистрированы в стране.

Возглавляющий департамент здравоохранения Алексей Хрипун констатировал, что теперь в распоряжении городских медиков есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах. Согласно имеющимся данным, родители 9% детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований. Это означает, что порядка 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин, заявил Хрипун.

Врачи смогут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее.