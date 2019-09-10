В Перми начался запуск тепла в жилые дома

В Перми уже подключена к теплоносителю большая часть объектов социальной сферы, а также сотни жилых домов. С 9 сентября начали свою работу телефоны горячих линий районных администраций.

Напомним, 2 сентября глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление №520, согласно которому подача отопления в объекты социальной сферы начинается 5 сентября, а в жилые дома – 9 сентября. В Перми начинают запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главам районных администраций предоставлять ежедневный отчет о ходе подачи отопления на объекты социальной сферы и жилой фонд.

В районных администрациях проводят постоянный мониторинг ситуации, начали свою работу «горячие линии», где можно узнать о ходе запуска тепла по конкретным адресам. Если управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки могут обратиться на «горячие линии», которые начали работать в каждом районе города и департаменте ЖКХ.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

Телефоны «горячих линий»

Call-центр ООО «Пермская сетевая компания» - 281-72-99;

Единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» - 257-00-77;

Департамент ЖКХ администрации Перми – 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76;

Свердловский район – 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;

Мотовилихинский район – 260-34-50, 260-46-04;

Дзержинский район – 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;

Орджоникидзевский район - 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;

Индустриальный район – 227-94-14, 227-92-20;

Ленинский район – 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;

Кировский район – 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;

поселок Новые Ляды – 295-85-67, 295-85-82.