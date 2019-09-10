Теперь уже забытый в России белорусский рэпер Серега решил получить украинское гражданство. Об этом он заявил в эфире украинского телешоу «Танцы со звездами».

В России исполнитель был известен, как автор хита «Черный бумер». Песня его прославила в начале двухтысячных годов. Побыв некоторое время на пике популярности, Серега исчез с российского шоу-небосклона.

Оказалось, рэпер перебрался в Киев. Здесь его начали приглашать в телевизионные шоу. В эфире одного из них, под названием «Танцы со звездами», Серега и объявил о своем решении получить украинское гражданство.

«Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина – это моя земля, мне здесь хорошо», — объяснил рэпер свое решение.

Пока у Сереги только белорусский паспорт. Скорее всего, от него ему придется отказаться. Законы Белоруссии не предусматривают двойного гражданства.