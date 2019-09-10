Любимые продукты останутся только в памяти человечества

В ближайшие десятилетия человек будет вынужден отказаться от ряда продуктов. Это произойдёт из-за изменения климата. Так, может исчезнуть картофель, бананы, ряд морепродуктов.



Даже кофе может стать огромной редкостью. Для его выращивания необходимы особые условия. Необходим специальный климат. А таких угодий с каждым годом становится меньше. Из-за этого через 30 лет площадь плантаций для выращивания кофе может уменьшиться в несколько раз.



То же самое относится к производству чая. Из-за увеличения температуры на Земле, плантации могут сократиться уже через несколько лет. Помимо этого на качество вкуса чая оказывают влияние обильные дожди.



Исчезнуть могут и некоторые спиртные напитки. Глобальное потепление способствует истреблению ряда сортов винограда, из которых делают редкие вина и коньяк.



В настоящее время производители пытаются вывести новые сорта винограда. Ягоды должны обеспечивать необходимую кислотность, не теряя при этом вкус и запах. Европейские производители пива из-за высыхания рек испытывают недостаток пресной воды.



Аномальная жара негативно влияет на деревья какао. Производители вынуждены искать заменители. В продукт добавляют пальмовое масло и ряд искусственных ингредиентов. Всё это негативно сказывается в конечном итоге на вкусовых качествах готового продукта и здоровье человека.





