Сергей Орешкин и Кристина Сайкина, пропавшие в Тамбовской области в конце августа, найдены мертвыми. Тела молодых людей обнаружили 10 сентября в Тамбовском районе, на 38-м километре автодороги "Тамбов-Шацк".

23-летняя Кристина Сайкина и 28-летний Сергей Орешкин пропали в Котовске 29-го августа. Местные жители говорят, что они вдвоем выехали из Котовска на автомобиле мужчины. На звонки родных и близких Сайкина и Орешкин не отвечали.

Кристину и Сергея несколько дней искали родственники, полиция, спасатели, волонтеры. Последний раз их машину зафиксировали камеры на Татаново. Молодые люди поехали в сторону Моршанска. Предположительно, на базу отдыха.

Сегодня, 10 сентября, тела погибших были обнаружены в районе трассы «Тамбов-Моршанск», там же найден и автомобиль Орешкина. По одной из версий, молодые люди погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает ИА "Про Котовск".

В подробностях гибели молодых людей предстоит разобраться правоохранительным органам.

Сегодня на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.