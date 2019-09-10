КЭПЛ на один день превратил СТК Порошино в театр

Еще в далеком 1992 году в Кировском экономико-правовом лицее появилась прекрасная традиция — в первую учебную неделю выезжать на турслет!

Традиционно площадкой проведения этого масштабного мероприятия стало излюбленное место отдыха кировчан - СТК Порошино. Здесь 5 сентября собрались все учащиеся с 1 по 11 класс, их родители и учителя.

В этот раз лейтмотивом турслета стало высказывание «Жизнь есть театр!». Отметим, что о теме мероприятия ученики узнают в первый учебный день. Так что у всего лицея есть только три дня на то, чтобы поставить театральный номер, сшить костюмы, создать афишу своего мини-спектакля, приготовить кулинарный шедевр, а также выучить песню и придумать кричалку по теме. Удивительно, но за столь короткий срок ученики успевают все!

Все, кто гулял по тропе здоровья или катался на лошадях, с удивлением смотрели на Белоснежку, ведущую за собой гномов, на Бабушку, гуляющую под руку с Серым Волком и на других персонажей, словно сошедших со страниц детских книжек. Дело в том, что каждый класс должен был сделать театральную постановку сказки и сказка у каждого своя.



Кроме того, ребята приняли участие в эстафете, викторине о театре, конкурсе пенальти, а затем спели песню в орлятском кругу. Также на протяжении всего турслёта можно было попробовать себя в индивидуальных конкурсах: прыжках на скакалке, дартсе и набивании мяча. Проигравших здесь не было, ведь абсолютно каждый получил в награду за свои старания массу положительных эмоций и мощный заряд энергии на грядущий учебный год!