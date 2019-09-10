Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

Клип был посвящен столице. В нем приняли участие известные российские рэперы Тимати и Гуф. За несколько дней видео набрало больше пяти миллионов просмотров.

После просмотра у пользователей интернет появились претензии к тексту. Многие посчитали видео заказным, съемки которого были приурочены к выборам. Оно получило больше полутора миллионов дизлайков. Этот показатель стал рекордом Youtube.

«Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива», — в конечном итоге отреагировал Тимати в своем Instagram.

Снимавшийся в ролике рэпер Гуф, также извинился за клип. Он объяснил свое участие искренними чувствами к Москве и добавил, что за участие в съемках не получил ни копейки денег.