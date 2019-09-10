Память сердца

Владимир Саломатин председатель совета ветеранов боевых действий Челябинского регионального объединения «Офицеры России» рассказал о своих планах: «Мы с товарищами, хотим провести 31 декабря в зале органной и камерной музыки Родина в Челябинске концерт памяти людей, погибших год назад при обрушении жилого подъезда в доме 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Мы намерены выразить поддержку пострадавшим от того страшного взрыва. Случившегося не где-то там далеко, за горами… А у нас в области. Совсем рядом. Такое нам нельзя забывать. И орган не должен молчать. Задевая сердца и души южноуральцев».









В концерте реквиеме уже согласились принять участие: народный артист России Владимир Хомяков (орган), театр "Пара плюс" заслуженного артиста России Виктора Нагдасева и его супруги Надежды, студенты Челябинского государственного института культуры из молодежной студии Владимира Филонова. Возможно к нам присоединятся и заслуженная артистка России виолончелистка Наталия Александрова и другие музыканты. Уже полным ходом работает сценарная группа. Мы очень хотим, чтобы все получилось красиво. Наряду с лучшей классической музыкой для всех неравнодушных зрителей в концерте будет и выступление драматических актеров.