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В целях эффективного использования бюджетных средств

10 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В целях эффективного использования бюджетных средств

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты обсудили ход реализации изменений краевого законодательства о компенсации жителям Кубани расходов на оплату коммунальных услуг.

Открывая мероприятие, Юрий Бурлачко отметил, что вопрос о мерах социальной поддержки всегда был актуален и оказывал существенное влияние на уровень и качество жизни людей.

- Гражданам льготных категорий Краснодарского края по принципу адресности и нуждаемости предоставляется свыше 90 видов выплат и пособий, которыми пользуются порядка 1,3 миллиона человек. Повышение эффективности мер социальной поддержки – одна из наших приоритетных задач, – сказал Юрий Бурлачко.

О практике предоставления компенсации жителям края расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг подробно доложил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша. По его информации, такая компенсация предоставляется более 784 тысячам кубанцев – представителям 12 категорий федеральных и региональных льготников.

Министр напомнил, что в начале этого года краевое законодательство о компенсации за услуги ЖКХ льготникам было приведено в соответствие с федеральным. Суть изменений в том, что предусмотренная 50-процентная компенсация расходов должна предоставляться исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, но не выше норматива их потребления.

По словам Сергея Гаркуши, изменения в закон, вступившие в силу с 1 мая 2019 года, направлены на упорядочение ситуации. Но этот процесс тормозится по ряду причин. Основной проблемой министр назвал отсутствие возможности использования информации о платежах граждан за коммуналку из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в связи с ее недоработкой. Ещё одна проблема – отказ ресурсоснабжающих организаций заключать соглашения с управлениями социальной защиты населения о передаче информации.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, каким образом министерство намерено решать эти вопросы. Сергей Гаркуша отметил, что работа ведомством по заключению соглашений по мере возможности ведётся. В настоящее время заключены соглашения об обмене информацией в электронном виде с 477 ресурсоснабжающими организациями и 424 управляющими компаниями и ТСЖ из более 2800 подобных организаций. А реально представляют сведения для проведения перерасчета только 379 ресурсоснабжающих организаций и 250 управляющих компаний и ТСЖ. Причем, по словам Сергея Гаркуши, в разных муниципалитетах разный подход к этой проблеме. В отдельных городах и районах довольно низкий показатель заключенных договоров.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил, что депутаты комитета после изучения и анализа состояния дел в этой сфере рекомендовали министерству труда и социального развития совместно с главами муниципалитетов усилить разъяснительную работу по порядку предоставления мер соцподдержки жителям края, а также активизировать деятельность по заключению соглашений об обмене данными в электронном виде между заинтересованными сторонами о фактическом потреблении льготниками коммунальных услуг.

Завершая обсуждение, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что соответствующие изменения в краевое законодательство вносились, чтобы улучшить результативность администрирования компенсационных выплат за услуги ЖКХ, и к выполнению положений законов во всех муниципалитетах края должны подходить должным образом.

- Речь идет об эффективном использовании бюджетных средств, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В этой связи председатель кубанского парламента поручил трем профильным комитетам – по соцзащите, по вопросам ЖКХ и по вопросам местного самоуправления – в октябре подготовить и провести краевое совещание в Армавире. Планируется предметно рассмотреть исполнение измененного законодательства в сфере компенсационных выплат за услуги ЖКХ в разрезе муниципалитетов.

Все прозвучавшие на совещании предложения легли в основу принятой по итогам встречи резолюции. В частности, депутаты поручили комитету ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовить проект обращения кубанского парламента в профильные федеральные министерства по вопросу совершенствования ГИС ЖКХ.

Также депутаты рекомендовали министерству привлечь к сотрудничеству государственную жилищную инспекцию. Взаимодействие должно заключаться в предоставлении информации о поставщиках коммунальных услуг, которые не размещают необходимые сведения в ГИС ЖКХ, и оперативном реагировании на это контролирующего органа.

В текущем году на компенсационные выплаты льготникам за услуги ЖКХ предусмотрено 9 миллиардов 422 миллиона рублей.

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ХС

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