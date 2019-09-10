Люди должны знать…

Ход исполнения краевой госпрограммы «Медиасреда Кубани» за восемь месяцев текущего года обсудили в ЗСК на заседании комитета по вопросам информационной политики. Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал значимость этой программы для развития информационного поля региона.

В совещании приняли участие руководитель департамента информационной политики края Владимир Пригода, представители финансово-экономического и правового управлений ЗСК.

Провел заседание первый вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета Николай Гриценко. Он напомнил, что реализация данной программы находится на постоянном контроле у депутатов. Ее основная цель – обеспечение доступа населения к информации, рассказывающей о деятельности исполнительных органов госвласти региона.

Профильный департамент рассказал о выполнении мероприятий государственной программы. В ходе заседания было обращено внимание на организацию трех краевых конкурсов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций. Их итоги, как прозвучало, планируется подвести в четвертом квартале текущего года. Работа профильного департамента по выполнению краевой госпрограммы «Медиасреда Кубани» признана удовлетворительной.

В рамках совещания члены комитета поддержали проекты двух федеральных законов – «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительного установления российского программного обеспечения) и «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства РФ» (о введении производства по административным делам об ограничении доступа к информационному ресурсу, используемому для распространения обязательных общедоступных телеканалов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», с нарушением законодательства).