В Москве мужчина держал львёнка в гараже на проспекте Мира

В Москве мужчина держал львёнка в боксе гаража на проспекте Мира. Москвичи пожалели детёныша и заявили в полицию. После жалоб от жителей района в гараж к владельцу льва прибыл участковый полции.

Документов на львёнка у владельца гаража не оказалось. Мужчины вызван в отдел полиции для разбирательства. Маленького зверя из гаража вывезли и поместили в центр передержки животных, - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.