В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани

В социальных сетях появились видео, снятые при помощи квадрокоптера. Среди сцен присутствуют и весьма откровенные.

На опубликованных видео запечетлены сцены интимной жизни. Попавшие в кадр люди не подозревали, что их снимают, потому что их квартиры находились на верхних этажах многоэтажек. Съемки производились скрытно, при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Видео выкладывается в одной из казанских групп в социальных сетях. Съемки производились на территории столицы Татарстана.

Действия операторов подпадают под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Правоохранительные органы пока не отреагировали на появившиеся видео.