Жительница Кузбасса отсудила 200 тысяч за то, что ей не сообщили всю информацию о товаре. В Кемеровской области разгорелся горячий спор по поводу массажной накидки на кресло. Дело дошло до суда.

Еще в мае жительница Мариинска решила побаловать свою спину и приобрела в кредит массажную вибронакидку на кресло за 118 тыс. рублей. Счастью не было предела, когда в подарок дали еще и две подушки, одеяло, пылесос и ручной массажер. Однако дома женщина осознала, что ей ничего не сообщили о медицинских противопоказаниях накидки, и через пару дней понесла обратно. Принимать дорогостоящий товар назад продавцы наотрез отказались. Ткнули в инструкцию, где было написано, что это всего лишь электробытовой прибор, а вовсе не медицинское изделие.

Покупательница обратилась в суд, где рассудили, что, исходя из названия, накидка применяется для массажа – одного из методов лечения. А значит, в магазине должны были рассказать про терапевтический эффект и непременно – про противопоказания к использованию. Более того, обязаны были предоставить сведения о регистрационном удостоверении, выданном Росздравнадзором.

Поскольку всего этого сделано не было, суд постановил расторгнуть кредитный договор, выплатить покупательнице неустойку и компенсацию морального вреда. Также назначен штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Как сообщается на сайте Мариинского городского суда Кемеровской области, всего в пользу женщины было взыскано более 200 тысяч рублей. Вот только накидку и подарки придется вернуть.