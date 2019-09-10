В Геленджике горит центральный рынок, пламя может перекинуться на соседние дома

В Геленджике сейчас горит центральный рынок. Возгорание в одном из торговых павильонов на главном рынке курортного города началось около 8-30. В сети попала видеозапись пожара. Столб черного дыма виден за несколько километров.

Пламя перекинулось на соседние торговые павильоны. О пострадавших на данный момент информации не поступало.

Вещевой рынок в Геленджике находится рядом с жилыми домами. Есть опасность, что огонь может перекинуться на жилые постройки.