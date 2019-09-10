Потолок обрушился в детсаду в Чите

Потолок обрушился в одном из детских садов в Чите. Никто из детей или работников детсада не пострадал. Малыши в этот момент находились на улице на прогулке.

Прокуратура Ингодинского района г. Читы по поступившей из СМИ и иных источников информации об обрушении потолочного перекрытия в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 38 г. Читы» организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка полноте финансирования проведения соответствующих работ и соблюдению иных требований, предъявляемых к обеспечению безопасности образовательного процесса.