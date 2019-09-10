Эксперты заявили, что роботы могут "лишить" работы почти половину россиян уже в ближайшие года.

Из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году могут остаться без работы 20,1 миллиона человек - 45,5% работающих граждан, написала газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС.

Людям придется менять профессию, специальность, переучиваться.

По данным исследования, наибольшему риску подвержены работники гостиничного и ресторанного бизнеса (73%). Роботы также смогут заменить 60% представителей обрабатывающего производства, 58% занятых в сельском и лесном хозяйстве, 53% - в розничной торговле и 51% - в добыче полезных ископаемых.

Врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов пояснил: "Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра". Он подчеркнул, что "процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции".