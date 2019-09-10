Во вторник в Москве ожидается летняя погода

Во вторник, 10 сентября, в Москве и Московской области ожидается летняя погода. Соответствующую информацию предоставил сегодня утром ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Столбики термометров в столице днем поднимутся до плюс 25 градусов, а в области – до плюс 26. В столице ожидается переменная облачность, осадков не будет, передает РИА "Новости"

Тишковец подчеркнул, что бабье лето продолжается. Подобные показатели, по словам метеоролога, свойственны июлю. Что касается атмосферного давление, то оно составит сегодня 758 миллиметров ртутного столба.