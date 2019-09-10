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ММК запустил новый экопроект

10 сентября 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

ММК запустил новый экопроект

Магнитогорский металлургический комбинат приступил к реализации нового экологического проекта. На нём начата реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3. В результате проводимых работ должно существенно снизиться воздействие предприятия на окружающую среду.

Проект предусматривает замену газохода, ведущего от аглофабрики к серноулавливающим установкам. Новый газоход будет заметно большего размера. Это позволит очищать все аглогазы от этой фабрики от диоксида серы, а также от пыли. Уже проведены все подготовительные работы, и замена пройдёт всего лишь в месячный срок. Вес новой металлоконструкции составит 650 тонн. Работы по подготовке реконструкции ведутся с 2017 года – именно тогда началась разработка проекта. В прошлом году проведена замена  подземной части газохода. Отдельные элементы для запланированной реконструкции уже собраны и подготовлены для монтажа. К концу сентября все работы должны быть завершены.

Летом 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат получил специальный диплом от Организации Объединённых Наций по промышленному развитию. Таким образом ООН оценила действия предприятия по снижению ущерба окружающей среде. Только за прошлый год комбинатом выделено около 6,5 млрд. рублей на природоохранную деятельность.

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ММК запустил новый экопроект

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Магнитогорский металлургический комбинат приступил к реализации нового экологического проекта. На нём начата реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3. В результате проводимых работ должно существенно снизиться воздействие предприятия на окружающую среду. >>
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