Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" был задержан в аэропорту Красноярска. Согласно последней информации, на воздушном судне была обнаружена техническая неисправность.

Самолет должен был вылететь в Москву, однако рейс перенесли на два часа, передает утром во вторник, 10 сентября, ФБА "Экономика сегодня".

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что на борту летательного аппарата находились 187 пассажиров, сообщает ТАСС. Гражданам объявили, что они будут перевезены из самолета обратно в термнал аэропорта Красноярска. Информации о том, что именно случилось с воздушным судном, пока не поступало.