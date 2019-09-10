В ХМАО на мужчину и женщину в лесу вышел медведь. Мужчина быстро убежал

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в лесу на мужчину и женщину вышел медведь.

Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, на первом километре автодороги Нягань — Талинка.

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Мужчина успел быстро убежать, а 55 летняя женщина осталась в лесу. В сообщении «Центроспаса-Югория» говорится, что мужчина убежал и вызвал спасателей, - сообщает URA.RU.

Прибывшие оперативно на место происшествия в лес спасатели обнаружили женщину 1964 года рождения, к счастью, в удовлетворительном состоянии. Помощь медиков югорчанке не потребовалась.

В ХМАО летом прошлого года голодные медведи нередко наведывались в населенные пункты и даже нападали на людей.