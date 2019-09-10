Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла почти на четверть - на 24,1 процента.

Рост цен на авиабилеты стал самым высоким с кризисного 2008 года, - пишут «Известия».

В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. С сентября они дешевеют вплоть до декабря. По данным крупных агрегаторов, снижение цен уже началось. Авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15–34 процента дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж — на 3–15 процентов.

Эксперты объясняют, что увеличение стоимости авиабилетов в этом году –– следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в прошлом году.