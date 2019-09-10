Крупный проект «Умный город» протестируют на Хабаровском крае

Около полутора миллиардов рублей направит компания МТС на развитие цифровой инфраструктуры в Хабаровском крае. В рамках Восточного экономического форума между представителями компании и правительством края было подписано соответствующее соглашение.

Речь идет о формировании в населенных пунктах региона пилотных зон в рамках системы «Умный город». В настоящее время оператор готов запустить тестирование проекта по интеллектуальному управлению твердыми коммунальными отходами в краевой столице, а далее масштабировать его на территорию края.

Кроме того, МТС поможет собрать сведения о мигрантах и туристах, прибывающих на территорию Хабаровского края. Эти данные региональные власти будут использовать при развитии социальной и туристической инфраструктуры.