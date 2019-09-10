Жители Хабаровского края боятся сибирской язвы из-за размытых скотомогильников

В социальных сетях и мессенджерах жителями Хабаровского края и Еврейской автономной области распространяется информация о том, что на территории двух регионов паводок размыл скотомогильники, в которых захоронены животные, умершие от сибирской язвы. В связи с этим, авторы сообщений призывают граждан не пить воду из-под крана.

Ситуацию с захоронениями взяли на контроль специалисты Россельхознадзора. Они проводят общекраевой мониторинг скотомогильников. Эксперты уверяют – слухи о чуме в реке Амур – всего лишь слухи, а вода, поступающая в дома местных жителей неопасна.

Законсервированные скотомогильники ежегодно обследуются Россельхознадзором и Управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края с 2016 года. Кроме того, в мероприятиях принимают участия и заинтересованные предприятия, а также органы местного самоуправления.

В настоящее время на территории Хабаровского края расположены 11 скотомогильников, 7 из которых – недействующие.