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Нового прокурора Хабаровского края назначил Владимир Путин

10 сентября 2019, 08:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Нового прокурора Хабаровского края назначил Владимир Путин

Николай Рябов назначен новым прокурором Хабаровского края. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Назначение произошло в ряду кадровых перестановок в надзорных и правоохранительных структурах страны. Помимо нового прокурора, в Хабаровском крае появился и новый глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю. На эту должность сроком на пять лет назначен Евгений Долгалев.

Дальневосточным транспортным прокурором стал Виталий Каплунов, освободивший свое предыдущее место Рябову. Ранее кандидатура сахалинского прокурора Рябова была утверждена на должность руководителя надзорного органа Хабаровского края.

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