Специалисты поставили под сомнение обоснованность транспортного налога

Экономисты рассказали, что взимание транспортного налога с единственного транспортного средства – несправедливо. По их мнению, транспортный налог - очень странный, как и на жилье.

Специалист Дмитрий Заворотный в эфире НСН прокомментировал это следующим образом: "Когда вы платите налог на единственный автомобиль, который у вас есть, на котором вы не зарабатываете, то почему вы должны за него, если вы уже заплатили налог, когда его покупали. То же самое можно сказать про налог на единственное жилье".