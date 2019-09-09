Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Порядка 18% опрошенных жителей России недовольны условиями труда на работе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС.

Треть респондентов (33%) пожаловались на низкий уровень зарплат, еще 22% рассказали о проблемах в помещениях, где они работают (в частности, речь идет о плохой вентиляции и некомфортной температуре воздуха.

При этом 81% работающих граждан заявили, что удовлетворены условиями труда. Опрос проводился в июне 2019 года среди 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.