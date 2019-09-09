Синоптики: на этой неделе можно зонтики не доставать

Эксперты рассказали, что в течение этой недели, выходя на работу, можно зонтики не доставать, а наоборот, ходить в такой одеже, которую обычно используют в июле.

"Устойчивый антициклон, высотная фронтальная зона, то есть линия перемещения воздушных потоков с запада, с севера. Холодные воздушные массы к нам точно не поступают, и однородный режим погоды при высоком давлении. Это значит, что ночью температурный фон +10…+14⁰С, днем от +20…+25⁰С", - рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В среду, 11 сентября и в четверг, 12 сентября прогнозируется еще более теплая погода, добавил специалист.