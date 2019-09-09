Гранату вместо рыбы поймал мальчик в Балашихе

13-летний мальчик выловил из Пехорки гранату вместо рыбы. Эксперты объяснили, что делал боеприпас в реке и чем он может быть опасен.

«Пошел на магнитную рыбалку, как всегда, и тут это», – рассказал в социальных сетях мальчик, который поймал гранату. Он говорит, что ловлей на магнит занимается давно – попадались пули, монеты, наушники, самокат со сломанным подшипником, но "такое" мальчику попалось впервые. В настоящее время МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка по данному факту. Найденный предмет направлен на экспертизу, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".