Врачи назвали заболевания, из-за которых подростки бросают большой спорт

Респираторные заболевания, а также заболевания опорно-двигательной системы и желудочно-кишечного тракта чаще всего встречаются у юных спортсменов Московской области.

Врачи также рассказали, что 14 человек (из тех, кто прошел обследование) распрощались со спортом по состоянию здоровья. Среди них – футболисты, борцы, дзюдоисты и баскетболисты. "На одном из последних осмотров мы выявили у подростка расширение аорты – это полное противопоказание для занятий спортом", – рассказала Марина Малиновская. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.