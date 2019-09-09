В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуму поступило предложение ввести в стране дополнительный выходной в первый понедельник после празднования православной Пасхи. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 10 сентября.

Сообщается, что предложение о дополнительном выходном дне является инициативой депутатов Ярослава Нилова и Игоря Лебедева. В пояснительной записке сказано, что праздничный день нужен для «законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника».

Депутаты подчёркивают, что таким образом удастся обозначить роль православия «в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».