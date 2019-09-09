Последствия сильнейшего тайфуна ликвидируют в Комсомольске-на-Амуре

Тайфун «Линлин», пришедший вчера в Хабаровский край, усложнил и без того неблагоприятную гидрологическую обстановку. По сообщению, пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Комсомольске-на-Амуре за сутки выпало более 80 мм осадков.

Из-за того, что ливневые и канализационные системы в городе были закрыты (уровень воды в Амуре возле города тоже продолжает нарастать), на дорогах и более низких районах города скапливалось огромное количество дождевой воды.

В итоге, к ночи во дворах многоквартирных домов уровень достиг одного метра. Подтопленными оказались подвалы, социально значимые объекты. К тому же, за прошедшие сутки уровень воды в Амуре поднялся сразу на 13 см и составил 815 см. В результате воздействия амурского паводка уже подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа.

До предела была накалена обстановка в микрорайоне Менделеева. Амур поднимался, дождь не прекращался, ещё и сильный ветер усугублял ситуацию. Менделеевцы всерьёз опасались прорыва дамбы, ведь в 2013 году вода здесь смогла это сделать, затопив весь микрорайон.

В этом году, несмотря на активные работы по отсыпке защитного сооружения, опасения тоже были. Власти жителей заранее предупредили: «Возможен самый неблагоприятный сценарий, будьте готовы к эвакуации. Приготовьте документы, а ценные вещи перенесите на вторые этажи».

К счастью, эвакуация не потребовалась. Помогла дополнительная защита, которую возводили во время непогоды спасатели и горожане.

– Мы с отцом в районе 23-х часов пошли на дамбу, – рассказал ИА «Комсити» житель улицы Лодочной Егор. – Размывало её очень сильно, и всего пять человек мешки носили. Мы тоже помогали, час, наверное, таскали. Волна перехлестывала дамбу. Были очень сильные порывы ветра, и, если бы не мешки в руках, людей бы, наверное, сдувало. Но потом к полуночи ветер стих.









По периметру дамбы дежурили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Комсомольска-на-Амуре, ДВРПСО, СУ ФПС №24 и других служб.

– На дамбе мы, конечно, повоевали, – поделился эмоциями с интернет-изданием начальник поисково-спасательного отряда Управления ГОЧС Комсомольска Андрей Аверин. – Вручную пришлось отбуксировать понтон, который прибило к берегу в районе улицы Пугачёва. Можно сказать, мы пресекли попытки Амура размыть защитное сооружение.









Но уровень воды в Амуре продолжает расти. Ситуация ухудшается из-за прибывания воды в реке Силинка и в Тёплом ключе.