Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

Распространенная журналистами информация о вспышке пневмонии в роддоме №4 при Городской клинической больнице имени Виноградова в Москве является ложной. С таким заявлением выступили в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в медицинском учреждении произошла вспышка внутриутробной пневмонии - диагноз якобы подтвердился у пяти новорожденных. В городском департаменте здравоохранения эту информацию опровергли.

В пресс-службе московского управления Роспотребнадзора, в свою очередь, отметили, что ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в учреждении зафиксировано не было. Санитарные врачи выявили, что у одной из девочек при рождении установили диагноз «врожденная пневмония». У ее матери весь период беременности протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований.

В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме спокойная, подчеркнули в Роспотребнадзоре.