В каком городе России самые красивые девушки?
9 сентября 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В России в честь Международного дня красоты выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красавиц. Россияне в Сети проголосовали за город, который, на их взгляд, взрастил больше всего привлекательных девушек.
Лидером стала Москва. Столица России набрала 23% голосов. Следом идёт Санкт-Петербург с результатом в 10% голосов. Третье место разделили Ростов-на-Дону и Новосибирск – у них по 6% голосов.
В рейтинг также попали Екатеринбург (5%), Красноярск (5%), Казань (5%), Самара (5%), Краснодар (4%), Уфа (4%), Омск (4%) и Сочи (4%). По 3% голосов получили Нижний Новгород, Воронеж, Иркутск, Волгоград, Пермь и Калининград, передаёт Мир24.