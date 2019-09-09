В каком городе России самые красивые девушки?

В России в честь Международного дня красоты выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красавиц. Россияне в Сети проголосовали за город, который, на их взгляд, взрастил больше всего привлекательных девушек.

Лидером стала Москва. Столица России набрала 23% голосов. Следом идёт Санкт-Петербург с результатом в 10% голосов. Третье место разделили Ростов-на-Дону и Новосибирск – у них по 6% голосов.

В рейтинг также попали Екатеринбург (5%), Красноярск (5%), Казань (5%), Самара (5%), Краснодар (4%), Уфа (4%), Омск (4%) и Сочи (4%). По 3% голосов получили Нижний Новгород, Воронеж, Иркутск, Волгоград, Пермь и Калининград, передаёт Мир24.