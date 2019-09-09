Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за участие в выборах

Глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил все, кто принимал участие в едином дне голосования. Сегодня Избирательная комиссия Челябинской области официально признала выборы состоявшимися и действительными. За Алексея Текслера проголосовало 813 812 южноуральцев, что составляет 69,31%.

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, 69% это достойный результат, - отметил он. - Я к этому отношусь очень серьезно и вижу большой кредит доверия, который мне необходимо отработать. Хочу сказать большое спасибо всем, кто проголосовал за других кандидатов, а также всех тех, кто не пришел. Это говорит о том, что есть необходимость своим трудом, желанием и результатом показывать, что еще нужно много сделать, для того, чтобы вовлечь всех жителей Челябинской области в процесс принятия решения».

Планируется, что инаугурация губернатора состоится 20 сентября.