Московский форум «Город образования» поставил мировой рекорд

Московский международный форум «Город образования» за четыре дня работы посетили 152 тысячи человек в возрасте от 6 месяцев до 91 года. Это рекордное количество для образовательных мероприятий во всем мире. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки сообщил программный директор форума «Город образования», директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

«В этом году мы проводили очень серьезный отбор для деловой программы. Она проводилась не только в залах, но и на стендах. Всего более 1000 российских и зарубежных спикеров, более 100 мероприятий в ежедневной деловой программе, 1440 мастер-классов на стендах. И, если бы мы посчитали всю деловую программу, то это более 400 часов», – рассказал Павел Кузьмин.

В программе форума приняли участие делегации из 53 стран и 108 городов России, 1308 иностранных гостей, в том числе из Перу, Австралии и Бразилии. Самую крупную иностранную делегацию на «Город образования» отправили Объединенные Арабские Эмираты. И это не удивительно, учитывая, что на площадке столичного форума – впервые за пределами ОАЭ – прошел образовательный саммит AQDAR.

Кузьмин также отметил, что столичная система образования представила на форуме «то оборудование, которым ежедневно пользуются московские школьники». Это же оборудование было задействовано в мастер-классах, которые проводились ежедневно – более 360 в день.

Также на форуме столичная система образования анонсировала Мотивирующую образовательную среду для подростков «МОС».

«Не только в Москве, но и в других городах существует проблема мотивации подростков-старшеклассников... Сегодня молодёжи важнее, чтобы работа приносила удовольствие, успех и признание... в наше время единственная мотивация для подростков – это его увлечение и его мечта... То решение, которое мы нашли для себя и готовы им поделиться, – это создание школы старшеклассников, а точнее создание Мотивирующей образовательной среды для подростков – "МОС"», – рассказал руководитель столичного Департамента образования и науки Исаак Калина.

Кроме того, в событийную программу по традиции вошел «Забег во благо» в поддержку проекта «УчимЗнаем». В нем приняли участие более 2 тысяч человек, было собрано более 400 тысяч рублей на помощь детям, находящимся на длительном лечении.

В рамках «Города образования» также прошли Слет московского отделения Российского движения школьников и Фестиваль ветеранов педагогического труда. Самым активным пользователям «Московской электронной школы» из числа ветеранов Исаак Калина вручил новейшие планшеты iPad.

«Очень популярна была зона киберспорта, впервые проводилась линейка Кадетского движения. Не могу не отметить мастер-классы чемпионов WorldSkills, на которые выстраивались очереди», – отметил Павел Кузьмин.

Форум стал площадкой для обмена опытом между образовательными системами разных стран и регионов России, а также между педагогами и экспертами. Также «Город образования» утвердил свой статус в качества события мирового масштаба – его работу освещали более 800 российских и зарубежных средств массовой информации. Трудно представить, чем удивят организаторы «Города образования» в следующем году.