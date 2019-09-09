Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному и другим организаторам оппозиционных митингов в столице

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, незарегистрированным кандидатам Илье Яшину, Любови Соболь и другим организаторам несанкционированных акций протеста в столице.

Исковое заявление принял Черемушкинский суд Москвы. Там же уточнили, что пока иск оставлен без движения. Требования прокурора в суде озвучивать не стали. Однако telegram-канал «Силовики» пишут, что вероятнее всего предметом иска будет взыскание с Навального и компании причиненного вреда и расходов, понесенных госорганами при проведении мероприятий по пресечению несанкционированных акций, со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до закрытия фигурантам возможности выезда границу в случае неисполнения исковых требований.

Ранее с исками к организаторам несанкционированных акций в Москве в суды обратились государственные "Мосгортранс", "Автомобильные дороги", «Московский метрополитен», один владелец ресторана и таксисты.