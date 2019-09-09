Англичанка вышла замуж за дерево

Жительница Великобритании Кейт Каннингем стала женой развесистой бузины, которая растет в пригороде Ливерпуля. Теперь она планирует сменить фамилию на Элдер (это слово переводится как "бузина").



Церемония была официальной. Невеста надела оливковое платье и кокетливо крутилась во время объявления ее супругой дерева. Перед самым бракосочетанием женщина устроила девичник.

Старший сын был растерян, когда узнал о планах матери выйти замуж за дерево, но поддержал ее и на свадьбу явился. Решение невесты поддержал и настоящий бойфренд.

Необычным браком Кейт Каннигем пыталась привлечь внимание к проблемам экологии. Таким образом она выразила протест против строительства дороги через парк.