Англичанка вышла замуж за дерево
9 сентября 2019, 16:03 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Жительница Великобритании Кейт Каннингем стала женой развесистой бузины, которая растет в пригороде Ливерпуля. Теперь она планирует сменить фамилию на Элдер (это слово переводится как "бузина").
Церемония была официальной. Невеста надела оливковое платье и кокетливо крутилась во время объявления ее супругой дерева. Перед самым бракосочетанием женщина устроила девичник.
Старший сын был растерян, когда узнал о планах матери выйти замуж за дерево, но поддержал ее и на свадьбу явился. Решение невесты поддержал и настоящий бойфренд.
Необычным браком Кейт Каннигем пыталась привлечь внимание к проблемам экологии. Таким образом она выразила протест против строительства дороги через парк.